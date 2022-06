Jan Jambon over Ventilus-dossier: “De regering moet kunnen landen”

De Vlaamse regering moet kunnen landen in het Ventilus-dossier. Dat zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Ik begrijp dat het dossier gevoelig ligt in West-Vlaanderen, maar we moeten ons ei leggen”, zei hij.

De regeringsleider is op economische missie in de VS. Het Amerikaanse bedrijf Plug maakte daar deze week een investering bekend van bijna 300 miljoen euro in een groenewaterstoffabriek. Daarvoor moet het bedrijf wel kunnen rekenen op voldoende groene stroom om water om te zetten in waterstof. Het bedrijf rekent daarvoor onder meer op groene stroom van windparken op zee. “Als we investeren in offshore-wind, dan moet die elektriciteit ook aan land kunnen komen. Iets als Ventilus moet er komen”, aldus Jambon.

Ventilus is de nieuwe geplande hoogspanningslijn die de groene stroom naar het binnenland moet voeren. Maar het project is erg omstreden. Buurtbewoners in West-Vlaanderen verzetten zich tegen het bovengrondse traject dat werd uitgetekend en eisen dat de hoogspanning ondergronds wordt aangelegd. Maar dat gaat tegen het advies van de experten in. De buurtbewoners dreigen met een juridische procedureslag.

Jambon wil zich niet uitspreken of het traject ondergronds of bovengronds moet. Hij wijst er wel op dat er een gigantische kost is verbonden aan een ondergronds traject. “Er is consensus nodig over de prijs”, aldus de minister-president. “De regering moet kunnen landen.”

