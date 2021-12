Jambon wil komende weken met cultuursector zoeken naar juiste steunmaatregelen

Unabomber (79) overge­bracht naar gevangenis­zie­ken­huis

De zogenoemde Unabomber, de Amerikaan Ted Kaczynski, die met bombrieven jarenlang de VS in zijn greep hield, is overgebracht naar een gevangenisziekenhuis in de Amerikaanse staat North Carolina. Waarom de 79-jarige uit zijn cel is gehaald, wil een woordvoerder van het gevangeniswezen volgens The Washington Post niet zeggen. De Amerikaanse krant meldt dat er mogelijk sprake is van ernstige gezondheidsproblemen.

6:04