Jambon vraagt Italië en Oostenrijk om ook jongeren zonder boosterprik toe te laten

Lees alles over het coronavirus in dit dossier. In Italië mag je laatste coronaprik op dit ogenblik niet ouder zijn dan zes maanden. Oostenrijk heeft sinds kort diezelfde eis laten vallen voor jongeren onder de 18 jaar; hun vaccinatiebewijs blijft zeven maanden geldig. Maar die kleine aanpassing biedt voor veel jongeren geen oplossing.

Omdat veel Vlaamse tieners vorige zomer al gevaccineerd werden, is hun certificaat niet meer geldig of vervalt het binnenkort. Daardoor zien ook Vlaamse tieners hun krokusvakantie naar Oostenrijk of Italië mogelijk in het water vallen. Om Oostenrijk of Italië binnen te mogen, zouden ze een eigenlijk een boosterprik moeten krijgen. Maar dat kan voorlopig niet omdat de Europese Geneesmiddelenorganisatie EMA nog geen advies gegeven heeft rond de derde prik voor min 18-jarigen.