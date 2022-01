Jacobus Perdaems, veroordeelde stalker van Ilse Demeulemeester, praat voor het eerst: “Corrupte procureur heeft onderzoek gemanipuleerd”

Zara Rutherford (19) landt maandag na haar solovlucht rond de wereld: “Ik vertrok als verlegen meisje en keer terug als vrouw die niet bang is van het onbekende”

Zes maanden zal ze onderweg zijn geweest in haar kleine vliegtuigje, wanneer ze maandag landt in België. Helemaal alleen zat ze in de cockpit, van Wevelgem naar Wevelgem — langs Groenland, Colombia, Alaska en Siberië, voorbij Japan en India, over de Arabische woestijn en zo terug naar Europa. Ze vloog over vulkanen en bevroren zeeën, kwam op een haar na in een tropische storm terecht en kijkt nu vooral uit naar een belegd broodje uit de sandwichbar thuis in Kortrijk. Ze gaat recht de geschiedenisboeken in, want een jongere vrouw deed het Zara Rutherford (19) nooit voor. Dit is een reconstructie van haar stunt, in tien emoties.

5:34