JAAROVERZICHT. Dit zijn de gênantste momenten uit 2018

26 december 2018

18u28 2 Het is bijna zover. Maandagavond nemen we afscheid van 2018 en duiken we klokslag middernacht het nieuwe jaar in. Tijd om even terug te blikken op de voorbije twaalf maanden. Ook in 2018 passeerden heel wat grappige, bizarre en gênante momenten de revue. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Jessie J scheurt broek op podium van Werchter Boutique

Jessie J, die de weide van Werchter Boutique helemaal rond haar vinger wond met haar opzwepende hits en innemende looks, maakte een gênant momentje mee op het podium. Zo scheurde de zangeres haar zilveren glitterbroek terwijl ze aan het dansen was. U bent alvast gewaarschuwd. Wie dansend het nieuwe jaar in wil gaan, doet dat beter niet in een te strakke outfit.

Al lopend broek afsteken loopt pijnlijk af voor ‘geel hesje’ in Parijs

Tijdens een actie van de ‘gele hesjes’ in Parijs vond een betoger het nodig om zijn achterwerk te tonen. De man zette het op een lopen, maar dat ging niet al te vlot met een half opgetrokken broek.

Huisbaas dumpt achtergelaten ‘afval’ van ex-huurders

De relatie tussen huurders en verhuurders verloopt niet altijd even vlekkeloos. Thomas Ravaux uit Rozoy-sur-Serre, in Frankrijk, wilde zijn ex-huurders een lesje leren nadat ze een heleboel spullen achterlieten in zijn appartement. Ravaux dumpte alle achtergelaten spullen voor het nieuwe huis van zijn ex-huurders. “Veel succes met jullie nieuwe huisje”, schreef de man op sociale media.

Dramatische weerman ‘waait weg tijdens storm’ terwijl twee jongens rustig passeren

Terwijl een Amerikaanse weerman middenin orkaan Florence verslag uitbrengt, lijkt hij bijna uit beeld te waaien. Dat er enkele seconden later twee jongens rustig voorbijwandelen doet wenkbrauwen fronsen.

Oeps, Bart Tommelein struikelt over Oosterweel-maquette

Tijdens het persmoment over de leefbaarheids- en overkappingsprojecten rond de Antwerpse ring in juni stapte Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein (Open VLD) per ongeluk op de maquette van de Oosterweelverbinding. Een moment waar collega-politici Bart De Wever, Geert Bourgeois en Ben Weyts wel konden om lachen.

Pijnlijke momenten van klungelige inbrekers

De prijs voor de domste inbreker van het jaar is bekend. Een dief bezocht in december een Spar in Kaulille (Bocholt), waar hij twee keer (!) dezelfde fout maakte. Telkens bleef hij met zijn broek vasthangen, waardoor hij hulpeloos ondersteboven aan de poort bleef bengelen. Politie CARMA kwam ter plaatse en arresteerde de dertiger uit Hechtel-Eksel.

De kassierster van een 7-Eleven in Hollywood reageerde snel toen een klant plots naar de kassa graaide. Michelle Rideout sloeg de man op het hoofd en duwde een computerscherm in zijn gezicht.

Soms gaat een overval niet van een leien dakje. Dat ondervonden twee juwelendieven toen ze op 25 mei een winkel in Los Angeles overvielen. Of toch probeerden.

Pijnlijke misrekening in Brazilië: een man wilde er de gsm van een jongedame stelen, maar besefte niet dat hij met een jiujitsu-experte te maken had. Voor hij het goed en wel besefte, lag hij op straat te kermen van de pijn. Sabrina Leites (22) hield hem twintig minuten in een armklem, tot de politie uiteindelijk kwam opdagen.

Kate Upton valt van een rots tijdens topless fotoshoot

Model staan voor Sports Illustrated omhelst veel dingen. Je moet goed kunnen poseren en de juiste maten hebben, maar je moet blijkbaar ook een waaghals zijn. Dat ondervond model en actrice Kate Upton (25). Tijdens een topless fotoshoot werd ze door een golf in de zee geslagen.

Russische schone springt in bevroren meer (en je raadt al hoe dat afloopt)

Op het internet circuleren al heel wat video’s waarin vooral stoere mannen door het ijs van een bevroren meer proberen te springen. Hun pijnlijke fails hielden deze Russische schone niet tegen het ook eens te proberen. Het resultaat is hetzelfde, alleen misschien wat aangenamer voor de liefhebbers van vrouwelijk schoon. De sprong werd op 13 november gefilmd in het Russische Balashikha.

Kerstman valt in het water

Ho ho nooo! Deze Kerstman uit het Zuid-Afrikaanse Bakoven heeft wel erg veel pech. Tijdens zijn entree per speedboot viel de man in het water. Gelukkige heeft de Kerstman geen verwondingen opgelopen tijdens zijn val en kon hij gewoon verder gaan met pakjes uitdelen.

Knokkende ouders tijdens voetbalwedstrijd van kinderen

Een partijtje voetbal bij de U8 (7 en 8 jaar), in mei, mondde op een jeugdtoernooi in Denderleeuw uit tot een stevige knokpartij. Ouders gingen langs de zijlijn met elkaar op de vuist. Pas nadat enkele omstaanders roepend de ouders uit elkaar trokken, keerde de rust min of meer terug.