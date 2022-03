Jaarlijks 39.000 doden door onveilige abortus, WHO past richtlijnen aan

OVERZICHT. Zo fel verschil­len de brandstof­prij­zen in Europa

De brandstofprijzen swingen de pan uit. In verschillende landen is zowel de prijs van diesel (B7) als benzine (E10) hoger dan 2 euro per liter. Uit de recentste cijfers van de Nederlandse verkeersorganisatie ANWB (4 maart 2022, red.) blijkt dat de brandstofprijzen in Europa sterk verschillen. In welke landen betaal je het meeste? Hoe groot is het verschil met het goedkoopste land? En waar staat België in het rijtje? Wij maakten een overzicht.

8 maart