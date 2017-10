J.K. Rowling onthult emotioneel verhaal achter de creatie van Potterpersonage 'Professor Stronk' avh

Bron: BBC 34 J.K. Rowling/Warner Bros De British Library in Londen stelt vanaf dit weekend een schat aan Harry Potterobjecten tentoon. Ook J.K. Rowlings schetsen van personages zijn er te bewonderen, ook de schets van personage professor Stronk. In een nieuwe BBC-documentaire onthult Rowling een emotioneel verhaal achter de creatie van dat personage.

Voor J.K. Rowling (52) begon te schrijven, maakt ze eerst een schets van de belangrijkste personages. Professor Pomona Stronk ('Professor Sprout' in het Engels), de leidster van afdeling Huffelpuf, heeft een speciaal plekje in haar hart, want tijdens de nacht waarin ze haar tekende, stierf haar moeder.



Warner Bros Professor Stronk, gespeeld door Miriam Margolyes

"Ik heb deze schets getekend op 30 december 1990", vertelt Rowling in de nieuwe BBC-documentaire over Harry Potter. "Ik bleef toen bij een vriend slapen. Ik was al zes maanden aan Harry Potter aan het schrijven en ik bleef op terwijl iedereen al gaan slapen was. Terwijl ik die tekening aan het maken was, is mijn moeder gestorven, 400 kilometer verderop. De volgende dag kreeg ik een telefoontje met het nieuws dat ze gestorven was."

Rowlings moeder Anne stierf op 45-jarige leeftijd na een tien jaar lange strijd tegen multiple sclerosis. Ze heeft nooit het succes van haar dochter meegemaakt. Rowlings vermogen wordt geschat op meer dan 800 miljoen euro. Haar boeken zijn vertaald in 78 talen.

Tentoonstelling

De tentoonstelling in de British Library 'A History of Magic' is vrijdag gestart en er gingen al 30.000 tickets over de toonbank, een record. Tot 28 februari zijn er honderden Harry Potterartefacten te bewonderen. Volgende week zaterdag (28 oktober) zendt BBC de langverwachte documentaire over J.K. Rowling uit.