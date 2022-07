Ivana Trump (73), ex-vrouw van Donald Trump, overleden

Ivana Trump, geboren als Ivana Zelnickova in het toenmalige Tsjechoslowakije, overleed aan een hartstilstand in haar woning in Manhattan, in New York.

“Onze moeder was een ongelooflijke vrouw, een sterke onderneemster, een atlete van wereldklasse, een stralende schoonheid en een zorgzame moeder en vriend”, luidt het in de mededeling. “Ivana Trump was een overlever. Ze ontvluchtte het communisme en omarmde dit land. Ze bracht haar kinderen doorzettingsvermogen, taaiheid, medeleven en vastberadenheid bij.”

Moeder van Ivanka

Ivana was de eerste vrouw van Donald Trump. Ze trouwden in 1977 en kregen samen drie kinderen - Ivanka, Eric en Donald Jr. - en tien kleinkinderen. In 1992 scheidde het stel.

Volledig scherm Ivana en Ivanka Trump in 2001. © AFP

De oud-president liet in een reactie weten dat hij Ivana zal herinneren als een “fantastische, prachtige en geweldige vrouw, die een goed en inspirerend leven leidde”.

Bekijk hier archiefbeelden van Ivana Trump, toen ze nog samen was met Donald Trump:

Volledig scherm Ivana en Donald Trump in 1987. © photo_news