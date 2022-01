Itsme weer online na urenlange panne

Lokale mistbanken en temperatu­ren tot 7 graden

Het blijft dinsdag droog met eerst overal veel lage wolken en plaatselijke mistbanken, die vooral over het westen, het noordwesten en in de Ardennen dicht en hardnekkig kunnen zijn. In de loop van de namiddag verschijnen er plaatselijke opklaringen met de grootste kans op zon over de zuidelijke landshelft. We halen maxima van 2 tot 7 graden bij een zwakke wind, zegt het KMI, dat weer waarschuwt voor CO-intoxicatie.

