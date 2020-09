Italiaanse verpleegster opgepakt omdat ze 88-jarige antivries liet drinken AMPH

10 september 2020

12u45 0 In het Italiaanse Turijn is donderdag een 46-jarige thuisverpleegster opgepakt op verdenking van het vergiftigen van een 88-jarige man. Ze zou de man antivriesmiddel laten drinken hebben, zo melden Italiaanse media.

Het slachtoffer, dat het antivriesmiddel tot zich nam, belandde in het ziekenhuis en overleefde ternauwernood de martelgang. De verpleegster die het middel toediende, staat onder huisarrest op verdenking van poging tot moord.

De feiten speelden zich af in juni vorig jaar. Pas onlangs is de bejaarde man opnieuw gezond verklaard. Volgens het openbaar ministerie vergiftigde de vrouw haar patiënt uit schrik om eigendom te verliezen die ze hem in 2016 op slinkse wijze had ontfutseld, zo meldt onder meer ‘La Stampa’.