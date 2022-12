Italiaanse rechtbank beslist om vrouw van spilfiguur Qatargate uit te leveren aan België

Een rechtbank in het Italiaanse Brescia heeft maandag beslist dat Maria Dolores Colleoni, vrouw van ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, mag uitgeleverd worden aan België. De vrouw behoort net als haar echtgenoot en hun dochter Silvia Panzeri tot de verdachten in het zogenaamde Qatargate. Ze worden ervan verdacht zich te hebben laten omkopen door Qatar, dat de Europese besluitvorming op die manier zou hebben willen beïnvloeden.

KIJK. Wie is Pier Antonio Panzeri, spilfiguur in Europese corruptie?

Het Europees Parlement staat sinds vorige week op zijn kop door een corruptiezaak. Verschillende parlementsleden van de sociaaldemocratische S&D-fractie worden ervan verdacht zich te hebben laten omkopen door Qatar, dat de Europese besluitvorming op die manier zou hebben willen beïnvloeden. Intussen is het schandaal ook uitgedijd tot Marokko.

Het Italiaanse ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri zou daarin een centrale rol spelen. Bij huiszoekingen in België en in het buitenland namen speurders vorige week minstens 1,5 miljoen euro cash geld in beslag. Een groot deel daarvan werd aangetroffen bij Pier Antonio Panzeri.

Ook de Griekse vicevoorzitter Eva Kaili is een belangrijke verdachte. Haar vader werd op heterdaad betrapt met honderdduizenden euro’s cash geld. Haar partner Francesco Giorgi legde bekentenissen af.

100.000 euro voor kerstverlof

Ook de 38-jarige dochter van Pier AntonioPanzeri en zijn 67-jarige vrouw M.C., die in de buurt van Bergamo wonen, waren op de hoogte en communiceerden met elkaar over hoe het geld besteed zou worden. Zo had de vrouw van Panzeri de prijzen voor een vakantie tijdens het kerstverlof opgezocht en “100.000 euro voor de vakantie zoals vorig jaar”, dat zou dit jaar niet lukken.

Maria Dolores Colleoni zit net als haar dochter Sivlia Panzeri in Italië al meer dan een week in huisarrest, als gevolg van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Belgische magistraten. Ze worden gezocht vanwege hun vermeende “deelname aan een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie”.

KIJK. Designertassen vol cash en lof voor Qatar: wie is Eva Kaili?

Het Hof van Beroep in Brescia oordeelde maandag dat er alvast geen redenen zijn om Maria Dolores Colleoni niet aan ons land uit te leveren. Haar advocaten hebben vijf dagen de tijd om tegen die beslissing in beroep te gaan. Dat kan bij het Italiaanse Hof van Cassatie, de hoogste rechtbank van het land.

Volgens haar advocaat ontkent Maria Dolores Colleoni de beschuldigingen, ze hield in de rechtbank vol dat ze niets wist over de zakelijke transacties van haar man. Voor dezelfde rechtbank in Brescia vindt dinsdag overigens een hoorzitting plaats over het lot van dochter Silvia Panzeri. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek pluizen Italiaanse rechercheurs een zevental rekeningen van de familie door.

Qatar ontkent beschuldigingen

De Golfstaat Qatar benadrukte zondag dat ze niets mee te maken heeft met het EU-corruptieschandaal. Het land wijst ook op een “gebrek aan samenwerking van de Belgische regering” en waarschuwt voor “negatieve impact op de gasbevoorrading”.

KIJK. Wat weten we over de mogelijke omkoping van leden van het Europees Parlement?