Italiaanse politie vindt wapenarsenaal onder garage van drugsbaron Raffaele Imperiale

Jongetje (4) schiet vriendje (6) neer in Canada

Een 6-jarige jongen is naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij was neergeschoten door zijn 4-jarige vriendje, zei de Canadese politie donderdag. Het voorval gebeurde in Peguis First Nation, de grootste inheemse gemeenschap in de Canadese provincie Manitoba, op 185 kilometer van provinciehoofdstad Winnipeg.