Italiaans parlement ontbonden na ontslag Draghi: vervroegde verkiezingen op 25 september

Snellegem/Jabbeke Rondreis eindigt met serieuze domper voor twee Vlaamse koppels: "We konden onze gestolen spullen tot op 20 meter traceren, maar politie greep niet in”

Een rondreis in Italië is voor twee Vlaamse koppels met een serieuze domper geëindigd. Dieven braken in hun wagen in en gingen er met al hun koffers en een laptop vandoor. Die laatste kon het viertal tot op zo’n twintig meter nauwkeurig traceren. “Maar de politie weigerde het appartementsgebouw in te gaan. We stonden perplex.” Het relaas van een bewogen dagje Rome.

19:30