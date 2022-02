Israël waarschuwt voor nakend nucleair akkoord met Iran

Na overlijden baby in Mariakerke: vader uitbaat­ster kinderdag­ver­blijf aangehou­den voor slagen met dood tot gevolg

De vader van de uitbaatster van de crèche 't Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke is aangehouden door de onderzoeksrechter voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. De vrouw zelf is vrijgelaten onder voorwaarden. In het kinderdagverblijf raakte een baby van 6 maanden op woensdag ernstig gewond: het meisje overleed gisteren. Aan de crèche zijn intussen ook bloemen neergelegd.

19 februari