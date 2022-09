Islamitische Staat eist bomaanslag bij Russische ambassade in Kaboel op

Drie doden en tien gewonden bij zware explosie bij Russische ambassade in Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is maandag in de buurt van de Russische ambassade een zware explosie gehoord. Volgens berichten in Afghaanse media zou de explosie gebeurd zijn op een moment dat tal van mensen voor de diplomatieke post aan het aanschuiven waren voor een visum.

12:10