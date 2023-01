Is zo’n historische vondst aan aardmetalen zoals in Zweedse mijn ook bij ons mogelijk?

Wat als... we zo’n fenomenale bodemschat hadden als Zweden? Na de ontdekking van een miljoen ton zeldzame aardmetalen - waar windmolens en elektrische wagens mee worden gemaakt - peilden we bij professor Minerale Rijkdommen Stijn Dewaele (UGent) wat de Belgische bodem nog voor ons in petto zou kunnen hebben. “In de leisteen in Zuid-België zitten alleszins zeldzame aardes.” Maar of u daarom ook meteen moet vrezen voor uw Ardens chaletje?