Is niemand 100 procent hetero? “Seks met een vrouw betekent niet dat je lesbisch bent”

Lieven Van Bastelaere

11 december 2019

Toen bekend werd dat de Belgische zangeres Adèle (24) samen is met een meisje, sprong seksuologe Kaat Bollen meteen voor haar in de bres: “Niemand is 100 procent hetero.” Dat klopt. En toch weer niet, want het is niet omdat je seks hebt met een vrouw dat je ook (deels) lesbisch bent.