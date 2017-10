Is Martina het vergeten slachtoffer van Fritzl? Incestmonster had tweede huis met verborgen kamers avh

Bron: Daily Mail; The Sun 44 rv/Twitter@MailOnline De ondertussen 82-jarige Josef Fritzl hield zijn dochter Elisabeth 24 jaar vast in een kelder, verkrachtte haar duizenden keren en verwekte zeven kinderen met haar. Maar mogelijk was zij niet zijn enige slachtoffer. De 17-jarige Martina Posch, die als twee druppels water op Elisabeth lijkt, werd in 1986 dood teruggevonden vlakbij Fritzls tweede huis. Nieuwe eigenaars hebben er nu verschillende verborgen kamers ontdekt.

Josef Fritzl had een buitenverblijf in het Oostenrijkse stadje Unterach am Mondsee, niet ver van Salzburg. Op 12 november 1986 verdween daar de 17-jarige Martina Posch. Ze werd tien dagen later verkracht en vermoord aangetroffen aan de oevers van de Mondsee, rechtover Fritzls huis. Het meisje was in plastic zeilen gewikkeld. De dader werd nooit gevonden, haar handtas, identiteitskaart, sleutel, jas en laarzen werden nooit meer teruggevonden.



Fritzl runde tussen 1973 en 1996 een restaurant in het huis. In die tijd ging het gebouw twee keer in vlammen op. Bij de herbouw zouden vreemde veranderingen zijn aangebracht.



Verborgen ruimtes

Het restaurant is een paar jaar geleden gesloten, omdat Fritzl niet de juiste papieren had. De nieuwe huurder, Helmut Lang, wil het heropenen en liet het gebouw daarom keuren. "Overal zijn holle ruimtes achter de muren'', vertelt Lang. Achter de muur van een van de kamers zit bijvoorbeeld een doodlopende gang. Mogelijk gebruikte Fritzl dus ook zijn tweede huis voor gruweldaden. Door de nieuwe ontdekking linken speurders Fritzl aan de 31 jaar oude moord op Martina Posch.

rv Links: Martina Posch; Rechts: Elisabeth Fritzl

Het verhaal van Fritzl

De incest van Fritzl kwam in 2008 aan het licht. Van de zeven kinderen die hij met zijn dochter verwekte, groeiden drie ondergronds op in de kelder van zijn huis in Amstetten. Drie andere kinderen werden door Fritzl mee naar boven genomen, stiekem voor de voordeur gelegd, 'spontaan' gevonden en geadopteerd door hem en zijn echtgenote. Een zevende kindje overleed kort na de geboorte. Fritzl werd veroordeeld tot levenslang. In de gevangenis liet Fritzl zijn achternaam veranderen in Mayrhoff.

Het huis van Fritzl in Amstetten is inmiddels ook verkocht. Op verzoek van familieleden is de kelder volgestort met beton.

afp Het horrorhuis van Josef Fritzl

