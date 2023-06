Is Hadja Lahbib (MR) onderweg naar de uitgang? Telefoontje naar Pascal Smet en mailverkeer brengen haar in lastig parket

Is minister Hadja Lahbib (MR) onderweg naar de uitgang? Een telefoontje met de - ondertussen vertrokken - Pascal Smet (Vooruit) en uitgebreid mailverkeer van zijn kabinet brengen haar in een lastig parket. “Als Lahbib niet opstapt, lijken we rode loper voor Iran uit te rollen.”