Is er een leeftijd waarop je toegeeflijker moet zijn in de liefde? “30 of 50: iedereen heeft recht op geluk, voluit”

Nadine Van Der Linden

09 augustus 2020

03u59

"Een nieuwe relatie rond de 50 is niet hetzelfde als rond de 30. Er zijn veel voordelen, zoals 'weten wat je wil', maar is ook een verleden dat niet door iedereen even goed verwerkt is." Na de dood van Ilse Uyttersprot, een blik op de liefde en haar blutsen. "Je hebt mensen die hun ex van alles de schuld geven... Dat zijn alarmbellen."