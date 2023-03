Iran ontdekt op één na grootste voorraad van zeldzaam aardmetaal

Iran heeft naar eigen zeggen de op één na grootste voorraad lithium ter wereld ontdekt in de provincie Hamedan, in het westen van het land. Lithium wordt wel eens omschreven als ‘wit goud’. Het zeldzame metaal is de jongste tijd veelgevraagd. Het is een belangrijk onderdeel voor herlaadbare batterijen voor bijvoorbeeld smartphones, laptops of elektrische voertuigen.

“Voor het eerst in Iran is een lithiumvoorraad ontdekt in Hamedan”, meldde het ministerie van Industrie, Mijnbouw en Handel zaterdag op de Iraanse staatstelevisie, aldus de Amerikaanse zender CNBC, die gespecialiseerd is in wereldwijd zakelijk nieuws.

‘Jackpot’

Het Iraanse ministerie gelooft dat de gevonden reserve 8,5 miljoen ton lithium bevat. Als dat cijfer correct is, gaat het om de op één na grootste lithiumvoorraad ter wereld en betekent het mogelijk ‘jackpot’ voor de Iraanse schatkist. Lithium is immers een cruciale grondstof voor de energietransitie. Het wordt onder meer gebruikt om elektrische auto’s, accu’s, zonnepanelen en windmolens te maken. De ontginning van lithium gebeurt echter niet milieuvriendelijk, want er is veel water voor nodig en er komen grote hoeveelheden CO2 vrij.

Elektrisch rijden

Wereldwijd worden de reserves van lithium op slechts 98 miljoen ton geschat. Daarvan bevindt de grootste hoeveelheid zich in Chili (9,3 miljoen ton), gevolgd door Australië (6,2 miljoen ton). Of die voorraad voldoende is voor de wereldwijde shift naar elektrisch rijden, is nog maar de vraag. De prijs van lithium is de voorbije jaren alleszins geëxplodeerd.

Grootste voorraad van Europa

De voorbije weken waren er nog meldingen waarbij voorraden van het zeldzaam aardmetalen zijn ontdekt. Zo raakte op 10 februari bekend dat wetenschappers in India in de deelstaat Jammu en Kashmir in het uiterste noorden van het land volgens de regering zo’n 5,9 miljoen ton aan reserves met lithium vonden. In januari werd in Zweden de grootste hoeveelheid zeldzame aardmetalen in Europa aangetroffen.

