Iran gaat nabestaanden slachtoffers neergehaald Oekraïens vliegtuig toch vergoeden AMPH

09 september 2020

16u48 0 Iran wil onderhandelen met de nabestaanden van de slachtoffers van het per ongeluk neergehaalde Oekraïense passagiersvliegtuig over een schadevergoeding. Dat meldt het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit, Touraj Dehghani-Zanganeh, woensdag.

Volgens Dehghani-Zanganeh staat zijn land ervoor open om schadevergoedingen te betalen aan de nabestaanden van de 176 slachtoffers op basis van internationale regels. Vertegenwoordigers van de betrokken landen zijn uitgenodigd voor gesprekken in Teheran op 18 oktober.

De Boeing 737 van Ukraine International Airlines werd op 8 januari per ongeluk neergeschoten door het Iraanse leger, net na het opstijgen in Teheran. Alle 176 inzittenden kwamen om. Het ging om Oekraïners, Iraniërs, Canadezen, Afghanen, Britten en Zweden.

Eerst stak Iran de crash op een technisch probleem, maar gaf later toe dat het vliegtuig per ongeluk uit de lucht werd gehaald. Vorige maand zei het Iraanse verzekeringsagentschap nog dat Iran geen compensatie zou betalen aan de nabestaanden, omdat het toestel door Oekraïense en Europese maatschappijen was verzekerd en die voor de kosten zouden moeten opdraaien.