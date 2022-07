Iran en Rusland gaan meer samenwerken in gas- en oliesector

Uit cijfers van het Amerikaanse Energy Information Agency blijkt daarnaast dat Iran in 2019 de op twee na grootste producent van aardgas ter wereld was. Het land heeft ook nog eens een van ‘s werelds grootste bewezen energiereserves: in 2020 had Iran respectievelijk de op twee na grootste en de op één na grootste bewezen reserves aan olie en aardgas.

Er vinden moeizame onderhandelingen plaats over een terugkeer naar het akkoord van de partijen, maar daarover is voorlopig nog geen overeenstemming bereikt.

De nucleaire deal uit 2015 moest verhinderen dat Teheran een kernbom zou maken. In ruil werden de sancties tegen het islamitische regime opgeheven. Maar in 2018 kwam de overeenkomst op losse schroeven te staan, nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig had beslist om de VS terug te trekken uit het akkoord. Hij voerde toen ook de sancties tegen Iran opnieuw in. Als reactie heeft Teheran zich geleidelijk aan onttrokken van de afspraken .

Naast Rusland en Iran neemt ook Turkije deel aan de bijeenkomst. Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Erdogan reisden naar Teheran voor besprekingen met hun Iraanse tegenhanger Ebrahim Raisi, onder meer over het conflict in Syrië, maar ook om te praten over de oorlog in Oekraïne. Turkije is immers lid van de NAVO, het Noord-Atlantische bondgenootschap dat Oekraïne steunt in het bevechten van de Russische invasiemacht.