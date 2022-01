Iran eist VN-resolutie over moord op generaal Soleimani

Showbizz Klaasje Meijer wint ‘The big balance’: “Het geeft me een enorme boost voor de toekomst”

Haar avontuur bij K3 is nog maar enkele maanden verleden tijd, maar Klaasje (26) schittert al helemaal in een nieuwe uitdaging. De zangeres is de winnaar van het Nederlandse show ‘The big balance’. In het SBS6-programma gingen zes bekende Nederlanders koordlopen op tientallen meters hoogte. Na een spannende finale was de voormalig K3-zangeres uiteindelijk de beste.

