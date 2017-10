Iraanse geestelijke leider Khamenei hekelt "tirades en onzin" van Trump 14u17

Bron: Belga 0 EPA Ayatollah Ali Khamenei heeft de "tirades en onzin" van Donald Trump aan de kaak gesteld. De hoogste geestelijke leider van Iran reageert zo op recente uithalen van de Amerikaanse president naar Iran.

"Ik wil mijn tijd niet verdoen aan antwoorden op tirades en onzin van de bruut die de president van Amerika is", verklaarde Khamenei tijdens een toespraak voor studenten in de Iraanse hoofdstad Teheran. De reactie werd ook via sociale media verspreid.

Donald Trump haalde de laatste dagen uit naar Iran, met wie zijn voorganger Barack Obama een nucleair akkoord ondertekende. Trump sloot niet uit dat er een einde komt aan die overeenkomst. Hij weigerde alvast te "certificeren" dat Teheran zijn engagementen nakomt.