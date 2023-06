Iraakse veiligheidschef: “IS beraamt nieuwe aanslagen in Europa”, ook ons land zou prioritair doelwit zijn

IS bereidt nieuwe aanslagen in Europa voor. Dat stelt de hoogste anti-terrorismechef van Irak in een interview met de Britse tabloid ‘The Mirror’. Zijn veiligheidstroepen vonden een concreet plan voor een aanslag in het Verenigd Koninkrijk, maar volgens de generaal zijn ook België, Duitsland en Frankrijk prioritaire doelwitten van de terroristen.

Generaal Abdul Wahab al-Saadi waarschuwt dan ook: “We weten dat IS heeft gesproken met Britse terroristen en we weten wat ze van plan zijn. Het is een grote aanval.” De generaal baseert zijn waarschuwing op bevindingen van zijn elitetroepen, de 'Gouden Divisie’. Die ontdekten de plannen voor een aanslag in het VK enkele dagen geleden toen ze een operatie uitvoerden bij een schuilplaats van IS-terroristen in de woestijn.

Volgens de veiligheidschef hebben de beoogde aanslagplegers de Britse nationaliteit. “Als de aanslag plaats zal vinden, dan zal dat in de openbare ruimte gebeuren”, aldus nog de generaal, die niet zegt te weten in welke vorm de aanslag zal komen, “het kan een auto, mesaanval of bom zijn”. De Irakees beweert dat alle relevantie informatie inmiddels is overgedragen aan de Britse veiligheidsdiensten.

“We vechten aan de frontlinie van deze oorlog tegen de Islamitische Staat en we betalen met ons bloed om landen als Groot-Brittannië te beschermen”, voegt de veiligheidsfunctionaris nog toe.

De terrorismedreiging van IS is volgens de generaal niet beperkt tot het VK. “De vier prioritaire landen in Europa zijn het VK, Frankrijk, België en Duitsland.” Concrete gegevens over mogelijke aanslagen in ons land of de andere genoemde landen gaf hij echter niet in het gesprek met ‘The Mirror’.

