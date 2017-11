iPhone X breekt in scherven na test: "Meest breekbare iPhone ooit" Redactie

Bron: SquareTrade, Macrumors 3 AFP Is de langverwachte iPhone X, de gloednieuwe iPhone met een volledig glazen ontwerp en een prijskaartje van 1.159 euro, de investering waard? In ieder geval laat je hem het best niet vallen, zegt verzekeraar SquareTrade na valtesten.

Met zijn volledig glazen voor- en achterkant en ontbrekende home button is de iPhone X de meest breekbare iPhone ooit, stelt SquareTrade. Het bedrijf maakt gebruik van verschillende robots die de toestellen laten vallen, ermee gooien, ze in water dopen en buigen om te zien hoezeer ze bestand zijn tegen alledaagse handelingen.

Hoe de iPhone X de test doorstond, kan u zien in deze video:

"Ondanks Apples bewering dat het glas van de iPhone X het meest duurzame glas ooit is, is de iPhone X de meest breekbare die we tot nu toe hebben getest", zegt Jason Siciliano van SquareTrade. "De kwetsbaarheid, in combinatie met de reparatiekosten van ruim 600 euro, maken dat er veel risico's verbonden zijn aan deze smartphone."

Uit de tests blijkt dat de iPhone X de meeste schade oploopt bij een val op de zijkant. Hoewel de buitenkant na de val enkel licht beschadigd lijkt, is het scherm onbruikbaar. Ook na een val op de voorkant werkt het scherm niet meer, en na een val op de achterkant breekt die in vele stukjes, waardoor de smartphone niet meer vast te houden is.

Samsung

Op basis van de tests kent het bedrijf de nieuwe iPhone een breekbaarheidsscore toe van 90. Ter vergelijking: de iPhone 8 kreeg vorig jaar een score van 67, en was daarmee minder breekbaar dan de Samsung Galaxy Note 8 (80).

Om schade te voorkomen, kan u screenprotectors of een hoesje gebruiken. SquareTrade testte echter enkel iPhones zonder hoesje.