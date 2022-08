iPhone 14 wordt mogelijk 7 september gepresenteerd: dit weten we er nu al over

Celebrities Vijf maanden na het Os­car-incident: Netflix opnieuw kandidaat om het leven van Will Smith te verfilmen

Zo’n vijf maanden nadat Will Smith (53) de komiek Chris Rock (57) in het gezicht sloeg tijdens de uitreiking van de Oscars ziet het er weer iets beter uit voor de acteur. De Oscarwinnaar zou opnieuw in gesprek zijn met Netflix. Het platform had al langer plannen om het leven van Smith te verfilmen, maar na het wereldberoemde incident werden deze plannen eventjes on hold gezet.

