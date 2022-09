iPhone 14 kost minstens 1.000 euro en is tot 220 euro duurder dan vorig jaar. Waarom doet Apple dat? Zal de consument de hogere prijs slikken?

Berlusconi: "Merkel en ik zijn mogelijke bemidde­laars in oorlog in Oekraïne”

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi ziet de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel en zichzelf als mogelijke bemiddelaars tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Berlusconi kan alleen een bemiddeling een einde maken aan het conflict. Op de vraag in een talkshow op de televisiezender Rai of hij zelf zou kunnen bemiddelen, antwoordde hij woensdagavond: “Ik denk dat als er iemand is die in mijn plaats of met mij actief zou kunnen worden, dan is dat mevrouw Angela Merkel.”

