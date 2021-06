Invallen bij Russische onderzoeksjournalisten omdat ze rijkdom minister wilden openbaren

Het medium liet vandaag zelf weten via de berichtdienst Telegram dat drie medewerkers geviseerd worden. Zo doorzocht de politie de woningen van hoofdredacteur Roman Badanin en journaliste Maria Zjolobova. Adjunct-hoofdredacteur Michail Roebin werd vastgehouden terwijl de politie het appartement van zijn ouders doorzocht. Proekt liet al weten dat het verhaal over Kolokoltsev sowieso zal worden gepubliceerd.

Live verslag op Twitter

Het medium houdt de wereld via hun Twitteraccount op de hoogte van de situatie. Op het eerste filmpje is Maria Zjolobova te zien. De huiszoeking van haar huis is afgerond en ze wordt meegenomen voor verhoor. Het tweede filmpje toont hoe een politiecombi arriveert aan het huis van Roman Badanin. Ook zijn huiszoeking is volgens het derde bericht ten einde. Nu is zijn auto aan de beurt (zie vierde filmpje).