40% meer klachten bij ombuds­dienst

6:10 De Consumentenombudsdienst heeft vorig jaar 12.174 bemiddelingsaanvragen gekregen, 40% meer dan in 2019. Dat is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Plots waren er veel meer klachten over onderhoud en herstelling van woningen, over luchtvaartmaatschappijen en over lidgelden voor fitnesscentra, sportclubs en andere hobby's.