INTERVIEW. Topman Vergrijzingscommissie dringt aan op stevige pensioenhervorming: “Mijn ongerustheid is niet weggenomen.”

First lady Jill Biden onder vuur nadat ze La­tijns-Amerikaan­se gemeen­schap vergelijkt met taco's

De Amerikaanse first lady Jill Biden (71), de echtgenote van president Joe Biden (79), heeft een golf van kritiek ontketend nadat ze Latijns-Amerikaanse inwoners van de Verenigde Staten in een speech vergeleek met taco’s. Biden sprak de latino-gemeenschap toe in Texas en verwees daarbij naar de traditionele Mexicaanse snack. De uitspraak schoot bij latino’s echter in het verkeerde keelgat. “Wij zijn geen taco’s”, aldus de Nationale Organisatie van latino-journalisten (NAHJ).

12 juli