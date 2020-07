Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Steven Van Gucht: “Tweede golf? Met juiste aanpak en beetje geluk kunnen we het tij nog keren”

12,6 Belgen per 100.000 inwoners testten voorbije 14 dagen positief

Sven Ponsaerts

17 juli 2020

20u07

2

Met vrijdag al gemiddeld 115 nieuwe besmettingen per dag staan we volgens enkele virologen aan het begin van de zo gevreesde tweede epidemiegolf. Rondom ons rapporteren zeven landen in verhouding nog méér nieuwe besmettingen. Wereldwijd staat België momenteel op plaats 85. Is dit nu het begin van de gevreesde tweede golf? Een gesprek met viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.