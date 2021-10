INTERVIEW. Sterrenchef Roger van Damme (50) en zijn leraar bakkerij Pol Vandenberghe (60): “Er zaten monsters in mijn klas. En ik onderging”

Tekort aan zorgver­strek­kers in Groot-Brittannië wordt nijpender door Brexit

24 oktober Het tekort aan zorgverstrekkers in Groot-Brittannië is volgens een krantenbericht duidelijk groter geworden door de Brexit. Vooral gehandicapten die hulp in het dagelijkse leven nodig hebben, hebben problemen om gepaste hulpverleners te vinden, zo heeft The Observer zondag gemeld.