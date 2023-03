INTERVIEW. Nooit meer meer weer met Frank Deboosere: “Ik heb het er moeilijk mee gehad, maar nu ben ik er klaar voor. Tenminste: dat hoop ik”

Deze drie Vlamingen leven zonder gsm: “Als ik ergens kom waar je alleen kan parkeren door te sms’en, dan betaal ik niets. De eventuele boete neem ik er dan wel bij”

In tijden waarin zelfs hippe vogels als Billie Eilish hun smartphoneverslaving proberen te bezweren, zijn er ook nog steeds mensen die erin slagen in leven te blijven zónder een mobiele telefoon. Wij spraken er drie. “Tuurlijk lachen ze met mij. Maar ik zie op restaurant jonge koppeltjes die naar hun smartphone kijken in plaats van in elkaars ogen en dan lach ík.”