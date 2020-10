Interview. Nederlands viroloog Ab Osterhaus vreest voor nog een paar golven: “Het is te laat om de curve plat te slaan”

“Ik weet niet of iedereen de ernst van de situatie goed begrijpt”, zei de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus in het weekend van 8 augustus op deze plek, in deze krant. “Het is vijf voor twaalf”, voegde hij daar voor alle duidelijkheid nog aan toe. Vandaag zegt hij dit: “We hadden in de zomer echt moeten doorpakken. Het virus is nooit weggeweest en veel landen in Europa waren begonnen met versoepelen. Mensen gingen ook nog met vakantie en kwamen daarna terug, vaak zonder zich te laten testen of zelfs maar in quarantaine te gaan. Dat hadden we allemaal anders moeten aanpakken.”