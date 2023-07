INTERVIEW. Minister Vandenbroucke: “Als iemand zijn dossiers niet kent en dat blijkt, wie is er dan schuldig?”

COLUMN. “Scholen met praktische opleidin­gen zouden de vlaggen­sche­pen van ons onderwijs moeten zijn”

“We zouden in dit land héél snel de praktische vaardigheden in ere moeten herstellen.” Politicoloog Jonathan Holslag (VUB) breekt een lans voor de vakman en -vrouw. Volgens Holslag nemen we als samenleving een groot risico door de meeste basisvaardigheden op te geven en over te laten aan buitenlandse arbeiders. In deze exclusieve column voor HLN legt hij uit waarom. “Hoogopgeleiden stimuleren de welvaart, beweren economen. Maar dat is betwistbaar.”