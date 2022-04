INTERVIEW. Luitenant-generaal Marc Thys: “De Russen behandelen mensen erger dan dieren. Zélfs hun eigen mensen”

Secretares­se van Oskar Schindler overleden: Mimi Reinhardt (107) hielp meer dan 1.000 joden redden tijdens WO II

Mimi Reinhardt, de secretaresse van Oskar Schindler, is op 107-jarige leeftijd overleden in Israël. Dat heeft haar familie gemeld. Reinhardt was verantwoordelijk voor het opstellen van de lijsten van joodse arbeiders, die de Duitse industrieel rekruteerde voor zijn fabriek in Krakau en op die manier behoedde voor deportatie. Schindler redde tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 1.000 joden.

