INTERVIEW. Laeticia (47), weduwe van Johnny Hallyday (74) die vijf jaar geleden stierf: “Johnny was veel Belgischer dan de Belgen”

Proefpro­ject onder bijna 500 Waalse ambtenaren om 4/5 te werken zonder loonver­lies

In totaal 488 Waalse ambtenaren doen mee aan het proefproject van de Waalse regering om in plaats van voltijds, 4/5 te gaan werken zonder loonverlies. De betrokken ambtenaren zijn afkomstig van 18 verschillende gemeenten, OCMW's of intercommunales. Voor het proefproject komen enkel 60-plussers in aanmerking die een knelpuntberoep uitoefenen.

16 december