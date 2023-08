INTERVIEW. Kolonel Housen over de bevrijding van Robotyne: “Wat in het noordoosten van Oekraïne gebeurt, is strategisch veel belangrijker”

LIVE OEKRAÏNE. Zes doden bij crash twee Oekraïense legerheli­kop­ters - Rusland meldt nieuwe luchtaan­val op Krim

Er komt geen internationaal onderzoek naar de vliegtuigcrash waarbij Wagner-baas Prigozjin om het leven is gekomen. Bij een raketaanval op Kiev zijn twee mensen omgekomen. En Rusland zegt tijdens een operatie in de Zwarte Zee vier bemande vaartuigen van het Oekraïense leger te hebben vernietigd. Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.