INTERVIEW. Karel De Gucht: “Het grootste gevolg van 9/11? Dat we China uit het oog verloren zijn”

20 JAAR 9/11. Dagboek van Greet De Keyser: “Ground Zero raakt me nog altijd heel persoon­lijk. Vandaag zelfs meer dan toen”

9 september Voor Amerika-correspondente Greet De Keyser (58) lijkt 11 september 2001 een nieuwsarme dag te worden. Tot ze telefoon krijgt uit Brussel. “Greet, zet je televisie aan, er is iets in New York.” De uren, dagen en weken nadien zijn de meest intense uit haar hele loopbaan. Dit is haar dagboek van die dagen.