INTERVIEW. Georges-Louis Bouchez: “Aan een linkse liberaal heb je in België evenveel als aan een wintermantel in Dubai: helemaal niks”

ONZE OPINIE. Je kan vloeken op het gebulder van Bouchez, maar het is goed om in het eigen blauwe hart te kijken

Met het enthousiasme van Open Vld over Rutte IV lijkt toch één groep blij over de nieuwe Nederlandse regering die in feite de oude is. Maar dat de Nederlandse liberale minister-president Mark Rutte de laatste kerncentrale op Hollandse bodem verlengt en plannen maakt om twee nieuwe centrales te bouwen? Wel, dat moet steken bij voorzitter Egbert Lachaert. Het was zijn strijdpunt in de voorzittersrace, maar hij moet nu het Belgische regeringscompromis slikken.

16 december