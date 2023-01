INTERVIEW. Expert drugsmaffia over de dodelijke aanslag in Merksem: “Drugscriminaliteit valt niet uit te roeien”

Noodweer eist al zeker 14 mensenle­vens in Californië, woonplaats van Oprah, prins Harry en Meghan Markle geëvacu­eerd

De aanhoudende winterstormen sinds eind december in Californië hebben tot nu toe aan 14 mensen het leven gekost. Dat is een zwaardere tol dan bij de bosbranden van de afgelopen twee jaar samen, zei gouverneur Gavin Newsom maandagavond lokale tijd in een verklaring. “Onze boodschap aan Californiërs is eenvoudig: wees uiterst waakzaam”, zei hij. Er staan nog enkele dagen met zwaar winterweer voor de boeg.

