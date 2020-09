Exclusief voor abonnees

INTERVIEW. Ex-judoka's Heidi Rakels en Ann Simons die hun mannetje staan in de ICT-wereld

Steven Swinnen

26 september 2020

11u30

0

Twee Limburgse ex-judoka's. Allebei ooit gebronzeerd teruggekeerd van de Olympische Spelen. Maar ook witte raven in de mannelijke ICT-wereld. Ann Simons begeleidt met haar bedrijf startende ondernemers en schreef daar nu een boek over. Heidi Rakels was zes jaar geleden zelf beginnend ondernemer en bouwde met Guardsquare - dat ze vorig jaar verkocht - in geen tijd de wereldleider in beveiliging van apps. "Het zakenleven is niet altijd keihard, maar wel vaak."