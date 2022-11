INTERVIEW. Average Rob verkocht bijna miljoen pinten en bereikt half miljoen kijkers: “Ik wil iets achterlaten voor wanneer ik sterf”

Agentschap Opgroeien doet herevalua­tie van probleem­crè­ches, vermoede­lijk nog sluitingen: “We staan voor ontzetten­de berg werk”

Het agentschap Opgroeien is volop bezig met een herevaluatie van de probleemdossiers in de sector van de kinderopvang. Dat heeft waarnemend administrateur-generaal van Opgroeien Bruno Vanobbergen vanavond gezegd in het Vlaams Parlement. Volgens Vanobbergen staat het voorzorgsprincipe daarbij centraal. Hij verwacht dat er in de komende dagen en weken nog meer schorsingen en opheffingen van vergunningen zullen volgen. Belangrijk is dat ouders op een gestructureerde manier ondersteuning zullen krijgen.

