Intensivist Geert Meyfroidt blikt terug en kijkt vooruit: “Bij een tweede golf gaan we het beter doen. Ook het bezoek”

Fien Tondeleir

26 mei 2020

20u13

“Redelijk rustig” is het nu op de afdelingen intensieve zorg. De beelden van weken geleden, met patiënten op hun buik en alleen maar ingepakte verplegers, zijn zo goed als voorbij. Dokter Geert Meyfroidt (48) is eindelijk minder moe. Hij blikt terug en kijkt vooruit: “Het was heel belastend voor patiënten om zo lang geen bezoek te krijgen. Dat zullen we bij een tweede golf hopelijk anders kunnen organiseren.”