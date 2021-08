Inreisverbod uit landen met “heel hoog risico” opgeheven nu deltavariant in België domineert

94,6 procent van infecties is deltavariant

De reden voor de opheffing is de razendsnelle opmars van de deltavariant of Indiase variant. Begin­ ­juli groeide die al uit tot de meest dominante in België en sindsdien zette de opmars zich razendsnel voort. In amper een paar maanden tijd is de deltavariant zelfs ultra­dominant geworden, blijkt uit een rapport van de Risk Assessment Group (RAG) van 4 augustus.