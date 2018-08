Ingrid staat voortaan achter toog van enige dorpscafé 16 augustus 2018

De Gouden Koterhaak, het enige café in Heldergem, heeft met Ingrid een nieuwe uitbaatster.

Anderhalf jaar geleden kreeg Heldergem opnieuw een café, toen De Gouden Koterhaak na twee jaar sluiting de deuren weer opende. En intussen zijn er nieuwe uitbaters. "Ik heb de zaak in drie dagen tijd overgenomen", vertelt Ingrid, die in Kerksken ook café Roxy uitbaat. "De Gouden Koterhaak is het enige café in Heldergem, dus het is belangrijk dat het open blijft."





Sociale mensen

"Mijn man houdt café Roxy nu open", vervolgt Ingrid. "Zelf kreeg ik al heel wat positieve reacties op de opening van De Gouden Koterhaak. De klik was er ook onmiddellijk. Ik kende hier al heel wat mensen en iedereen is hier ook enorm sociaal."





Aan het concept van de zaak heeft Ingrid niets veranderd. "Naast drankjes zal je hier ook croques, lasagne of moussaka kunnen eten. En in de namiddag kan je wafels en ijsjes bestellen. We denken er ook aan om de menukaart in de winter uit te breiden met bijvoorbeeld scampi's."





De Gouden Koterhaak is elke dag vanaf 11 uur open. Zoon Kayël zal meehelpen in de keuken. (CVHN)