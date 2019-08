Infovergadering over nieuw bouwproject Marc Ceulemans

20 augustus 2019

14u51 5

Morgen 21 augustus organiseert het gemeentebestuur een infoavond over een nieuw bouwproject op de hoek van de Kauwlei met de Ooststatiestraat.

De bouwaanvraag werd ingediend door Museum Real Estate Development. Als er toestemming wordt verleend zou de oude leegstaande hoeve op het perceel tegen de vlakte gaan.

De nieuwbouw betreft één gebouw met meergezinswoningen verspreid over een gelijkvloers, een eerste verdieping en een dakverdieping met teruggetrokken hellend dak. De 22 appartementen bestaan uit een gezonde mix van 1-slaapkamer, 2-slaapkamers en 3-slaapkamerappartementen. Parkeren gebeurt ondergronds. De netto-oppervlakten van de appartementen variëren van 57m² tot 118m. “Het project ligt op wandelafstand van het centrum van Kontich en van Kontich Kazerne. Je woont hier in het groen en toch centraal.” aldus Michaël Janssens. “De appartementen hebben elk een naar het zuiden georiënteerd terras en hebben een mooi groen uitzicht.”

De infovergadering vindt plaats om 20 uur in zaal Pronkenborg gelegen in de gelijknamige straat. De aanwezigen krijgen een voorstelling van de plannen en kunnen vragen stellen. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 17 september. Voor meer info kan je terecht in het gemeentehuis bij de dienst Omgeving of bij de projectontwikkelaar Museum Real Estate Development via michael@museum-red.be. Vragen omtrent de verkoop van het project mogen gericht worden aan alex@museum-red.be.