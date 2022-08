Inflatie piekt in Nederland op 13,6 procent

Paul D’Hoore: “We zullen de inflatie in alles voelen”

De flink hogere levensduurte in Nederland is net als in de rest van Europa het gevolg van de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit, zegt CBS. Die liggen nu 88 procent hoger dan vorig jaar. En die hogere energieprijzen sijpelen ook door in voeding, drank en tabak. Die werden in augustus bijna 11 procent duurder tegenover vorig jaar.